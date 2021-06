Ambiente: Venafro, alti livelli Pm10 collegati a industrie

(ANSA) - VENAFRO, 18 GIU - "Dall'analisi emissiva effettuata risulta che la presenza di Pm10 è collegata anche agli impianti industriali operanti nella Piana di Venafro (Isernia), una realtà che molti in passato hanno sistematicamente preferito ignorare". Così la deputata molisana Rosa Alba Testamento (Misto - L'Alternativa c'è) a seguito della risposta del Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a una sua interrogazione specifica.

"Da dicembre 2020 ad aprile 2021 - rede noto Testamento - il gruppo di lavoro composto da ISPRA, Ministero della Transizione Ecologica, Arpa Molise e Arpa Emilia Romagna ha tenuto 5 riunioni, procedendo al campionamento del PM10 e all'analisi statistica delle concentrazioni inquinanti rilevate negli ultimi anni. Nella risposta al mio atto di sindacato ispettivo il Ministro ha anche precisato che il gruppo di lavoro provvederà a effettuare una verifica puntuale delle emissioni provenienti dagli impianti industriali presenti nell'area al fine di individuare le azioni da intraprendere a beneficio dell'intero territorio, nonché a eseguire ulteriori campagne di monitoraggio della qualità dell'aria sia presso le postazioni tradizionali, sia in altri punti ritenuti da ISPRA particolarmente significativi".

"Nel riscontro del MITE - conclude Testamento - si legge anche che all'esito delle operazioni il gruppo di lavoro elaborerà alcuni interventi per il miglioramento della qualità dell'aria, che - prosegue - potranno essere finanziati dallo stesso Ministero della transizione ecologica con apposite risorse, fino a 5 milioni di euro, da destinare ad uno specifico accordo di programma con la Regione Molise, contenente azioni ed impegni destinati alla lotta contro l'inquinamento atmosferico.

Ovviamente continuerò a tenere alta l'attenzione sul problema".

