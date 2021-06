Molise a Vinitaly Operawine con cantina di Majo-Norante

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 GIU - C'è anche il Molise nella squadra dei 186 produttori portabandiera del vino italiano nel mondo selezionati da 'Wine Spectator' per Operawine, l'evento di Vinitaly che sabato 19 giugno, a Verona, farà da apripista al ritorno di buyer e operatori nel nostro Paese. La rivista americana più influente sui mercati internazionali ha eletto, infatti, la cantina Di Majo Norante di Campomarino (Campobasso) con il suo 'Don Luigi Riserva 2005' a rappresentante del vigneto molisano. Un'edizione antologica e straordinaria, quella che andrà in scena alle Gallerie Mercatali di Verona, l'infrastruttura storico-industriale di fronte al quartiere fieristico, che per la ricorrenza del decennale amplia la squadra dei top 100 d'Italia con gli 'all timer', ossia i produttori scelti una o più volte nella storia dell'evento.

(ANSA).