Framesport sbarca al Salone nautico di Venezia 2021

(ANSA) - TERMOLI, 17 GIU - Il progetto europeo "Framesport" di cui è partner l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli, sbarca al Salone nautico di Venezia 2021.

Il programma transfrontaliero dedicato allo sviluppo dei piccoli porti dell'Adriatico, tra cui anche i tre scali molisani di Termoli, Campomarino e Montenero di Bisaccia (Campobasso). è stato presentato nel corso del webinar "Piccoli porti come motori dello sviluppo socio-economico e sostenibile dell'area adriatica: sfide e opportunità".

Framesport punta a elaborare un quadro strategico per lo sviluppo e pianificazione di porti turistici lungo le coste adriatiche, a sostenere ed enfatizzare il ruolo degli scali come importanti "porte" dei territori interni dell'Adriatico.

"Il cuore del progetto è rappresentato dalle attività collegate allo sviluppo di un approccio strategico comune - ha affermato Andrea Ballarin di Corila, organismo che promuove e coordina l'attività di ricerca sulla Laguna di Venezia, lead partner dell'Interreg - La piattaforma per la consultazione di informazioni sullo status dei piccoli porti sarà uno degli elementi cardine". Tra le azioni pilota, la creazione di un Ecolabel europeo per gli scali tra cui anche i porti molisani: Termoli, Campomarino e Montenero di Bisaccia che ne certifichi l'impegno in termini di sostenibilità ambientale. (ANSA).