Nuoto, molisani in evidenza al Trofeo Nicoletti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 GIU - Atleti molisani in evidenza al Trofeo Italo Nicoletti" che si è disputato nello scorso weekend a Riccione e ha visto in vasca oltre 1350 atleti. Tre le società molisane in gara: Hydro Sport, H2O Sport e Swim Project Venafro Asd.Nove le medaglie portare a casa. Nei 100 dorso femminile podio per Sofia Rossano che è arrivata terza con il tempo di 01' 07'' 20. Ottimo risultato per Marco Gallesi (Hydro Sport), classe 2003, che ha dominato il settore della velocità dello stile libero e del delfino conquistando ben 3 successi nei 50 SL con un sontuoso 23"27 (nuovo primato che rappresenta anche il record regionale), nei 50 e 100 farfalla con 25"04. Nella finale 200 farfalla assoluti femminile terzo posto per Martina Lonati (H2O Sport) con 02'18''37. Ottimo piazzamento nella finale 200 dorso ragazzi femminile con il secondo posto sul podio per Sofia Rossano (H2O Sport) con 02'25''73. Nella finale dei 100 stile libero juniores maschile secondo posto per Antonio Emanuele Perlino (Hydro Sport) che ha ottenuto il tempo di 00'52''02. Nella finale rana 200 ragazzi maschile, primo posto e medaglia d'oro per Joele Antonelli (Swim Project Venafro Asd).

Successo molisano anche per la Lonati (H2O Sport) negli 800 SL assoluti femminile. (ANSA).