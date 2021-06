Covid: docente positivo in Molise, farà esami on line

(ANSA) - AGNONE, 15 GIU - Il Covid entra negli Esami di Stato: un docente della Commissione dell'Istituto 'Leonida Marinelli' di Agnone (Isernia) è positivo al test rapido, ma domani si inizia comunque con gli studenti in presenza e gli insegnanti online. Una decisione assunta a seguito di un confronto tra Asrem, Usr Molise e il presidente della Commissione, Luigi Petrone. Ieri mattina, a scuola, si era svolta la riunione plenaria per l'avvio degli Esami di Stato a cui aveva partecipato il docente che, qualche ora dopo, ha comunicato la positività al Covid. Ora dovrà essere sottoposto a tampone molecolare, ma in attesa neppure gli altri cinque docenti e il presidente di Commissione, che hanno avuto contatto diretto con lui, potranno recarsi in aula. "Domani mattina - ha detto all'ANSA il presidente Petrone - un docente della scuola, incaricato, accoglierà gli studenti e dopo le procedure per l'identificazione partirà l'esame che è solo orale. Noi porremo le domande dal pc, una modalità a cui i ragazzi sono ormai abituati". Seconda la calendarizzazione cominceranno i primi cinque studenti di una classe dell'indirizzo Alberghiero, poi venerdì sarà la volta dell'Itis: "la speranza - ha concluso Petrone - è che nel frattempo il tampone molecolare dia esito negativo, così da poter riprendere in presenza". (ANSA).