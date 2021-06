Calcio: Campobasso in C, si complimenta anche Buffon

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 GIU - "Ci sono squadre alle quali rimango legato a bei ricordi d'infanzia, Campobasso e Taranto sono tra queste. Complimenti a loro per il ritorno tra i professionisti". Così Gianluigi Buffon si è complimentato per il ritorno in C delle due squadre molisana e pugliese. In passato Buffon aveva confidato che tra le squadre che seguiva da piccolo c'era anche il Campobasso. (ANSA).