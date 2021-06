Auto, DR sfila al MIMO 2021

(ANSA) - MACCHIA D'ISERNIA (ISERNIA), 14 GIU - Grande successo di pubblico per le novità di DR Automobiles Groupe al Mimo 2021, il Milano Monza Open-Air Motor Show. La DR F35 ha sfilato in pista a Monza. Alla quattro giorni milanese sono state svelate le novità di prodotto sia di EVO sia di DR. La EVO 3 ha fatto il suo debutto sul mercato in occasione del Mimo.

Bisognerà attendere il prossimo autunno per vedere l'ingresso in gamma delle nuove DR 5.0 e DR 6.0, molto apprezzate da curiosi e addetti ai lavori durante il MIMO.

Facelift, nuovi interni e nuovo cambio CVT per la 5.0. La 6.0 sarà invece il top di gamma con i suoi 4,5 metri di lunghezza e una ricchissima dotazione di serie.

Protagoniste della Premiere Parade tenutasi nella giornata di apertura, sono state la DR F35 e la nuova EVO 3. Hanno sfilato davanti al pubblico, sul palco allestito per l'occasione di fronte al Duomo di Milano.

La DR F35 ha sfilato anche nella Journalist Parade, partita da Milano e culminata in pista, con alcuni giri dell'autodromo di Monza dove ha potuto mettere in evidenza le sue doti sportive.

Il Mimo ha rappresentato per DR Automobiles Groupe anche un momento di incontro con il network di vendita, alla luce degli ottimi risultati raggiunti nel primo semestre (+ 113% sul 2019), quasi terminato, e in vista dei programmi futuri del gruppo, con tante novità di prodotto e un ulteriore ampliamento della rete italiana ed estera. (ANSA).