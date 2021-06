Vaccini: Molise, nel weekend 2.800 dosi per centri minori

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 GIU - Nel prossimo fine settimana 2.800 dosi di Pfizer saranno somministrate nei centri vaccinali predisposti nei comuni di Cerro al Volturno (Isernia), Bojano e Termoli (Campobasso). L'iniziativa decisa in regione dopo l'ultima cabina di regia serve a rimettere in carreggiata alcune aree in cui si è registrato un certo ritardo nei vaccini. Sabato 12 e domenica 13 giugno mille persone di Campomarino che sono già presenti nella piattaforma delle prenotazioni saranno chiamate al Palairino di Termoli per la loro vaccinazione. Lo stesso accadrà per un migliaio di persone che risiedono nei comuni di San Vincenzo al Volturno, Scapoli, Fornelli, Rocchetta, Pizzone e Montaquila e Cerro, in provincia di Isernia. Mentre nel centro vaccinale di Bojano le rimanenti 800 dosi verranno iniettate ai cittadini dei comuni dell'area matesina: Spinete, Campochiaro, Colle d'Anchise e San Polo Matese. (ANSA).