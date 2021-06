Una molisana alle Olimpiadi,pass Tokio per Maria Centracchio

(ANSA) - ISERNIA, 09 GIU - Alle Olimpiadi di Tokio ci sarà anche un'atleta di Isernia: Maria Centracchio campionessa di judo. Ha 26 anni e si è guadagnata il posto nella Nazionale italiana oggi a Budapest, sul tatami della Laszlo Papp Sports Arena dove si sono svolti i Mondiali 2021 di judo. Maria è figlia d'arte, ha ereditato talento e passione dal padre Bernardo Centracchio che è stato il suo primo maestro. "Lei, come gli altri mei figli - ha raccontato all'ANSA Centracchio - viveva con me e la madre in palestra dalla mattina alla sera.

Fino all'età di 9 anni ha praticato ginnastica ritmica, poi si è iscritta al mio corso di judo e si è rivelata una guerriera: in poco tempo ha bruciato le tappe passando dalle gare regionali a quelle internazionali nel 2009". Bernardo ha seguito in diretta l'ultimo incontro della figlia a Budapest: "E' stata un'emozione unica, vederla e poi sentirla al telefono quando mi ha detto: papà ce l'ho fatta! Ha una grande forza, nonostante alcuni periodi di difficoltà si è sempre rialzata grazie al suo pregio-difetto più grande: ha la testa dura". Ora è pronta per partire per Tokio, con lei ci sarà il fratello maggiore Luigi, ma il padre non esclude che possa fargli una sorpresa. (ANSA).