Frana strada provinciale, Castelpizzuto isolato

(ANSA) - CASTELPIZZUTO, 07 GIU - Nessuno può entrare o uscire da Castelpizzuto (Isernia) in auto: una frana isola il paese.

"La situazione è surreale - ha detto all'ANSA il sindaco Carla Caranci - non abbiamo una viabilità alternativa né a monte né a valle della frana". A essere interessata è la strada provinciale Castelpizzuto-Isernia, l'unica via di accesso o uscita, spaccata a metà dalla frana e interdetta al traffico veicolare con provvedimento della Provincia. "Non sappiamo ancora quali sono le cause - ha precisato il sindaco - ma ci sono gli accertamenti in corso". Intanto il comune ha trovato una soluzione tampone: i residenti transitano a piedi sulla strada oltrepassando, così, il punto della frana. Qualche metro più in là trovano una navetta, fornita dal comune, che li accompagna fino a un'area dove tutti i residenti hanno parcheggiato le auto. "Nel paese vivono 150 persone - ha detto la sindaca Caranci - molte lavorano. I disagi sono tanti e abbiamo chiesto un tavolo tecnico al prefetto". (ANSA).