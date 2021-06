Carceri: M5s, in Molise e Abruzzo situazione al collasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 GIU - "La situazione delle carceri molisane e abruzzesi è al collasso. Mancano 250 unità lavorative e questo, senza ombra di dubbio, pone dei serissimi problemi non solo organizzativi". E' quanto afferma il consigliere regionale molisano del Movimento 5 Stelle Andrea Greco. "Quando parliamo di personale penitenziario - aggiunge - parliamo di uomini e donne che svolgono un lavoro oltremodo usurante, anche e soprattutto dal punto di vista psicologico. Le istituzioni ad ogni livello devono occuparsi senza indugio di questa questione.

In Abruzzo si sono mossi i primi passi, porteremo anche in Molise la questione all'attenzione del Consiglio regionale".

(ANSA).