Atletica: bene molisani a campionati regionali assoluti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 03 GIU - Molise protagonista nei campionati regionali primaverili assoluti che si sono svolti a Molfetta (Bari). Diversi i titoli regionali conquistati. Antonio Labella dell'Atletica Isernia chiude i 100 metri con il crono di 11"24, tempo che lo colloca in ottava posizione assoluta e che gli permette di mettere in bacheca il titolo regionale. Labella completa il suo bel weekend con il settimo posto nei 200 metri (23"10) e il secondo titolo in cassaforte. Gli 800 metri hanno visto Jacopo Ricchetti far registrare il tempo di 2'03"01 tornando dalla Puglia con il titolo in tasca. Davide Magri (Virtus) conquista il titolo di campione regionale nei 400 metri. Mario Di Donato (Virtus) si laurea campione regionale nei 1.500 con 4'18"22 e nei 5.000 con il tempo di 16'22"58.

L'Atletica Isernia sale sul podio nel salto triplo grazie a Giuseppe Maitino che si mette al collo l'argento e il titolo regionale con la misura di 13,78. Titoli regionali per Davide Pietrangelo (Atletica Isernia) peso e martello, rispettivamente 9,89 e 44,43 metri e per Edoardo Fraraccio nel lancio del Giavellotto e salto in lungo. In campo femminile brilla la stella di Letizia Di Lisa (Gruppo Sportivo Virtus). L'atleta campobassana si conferma regina del mezzofondo vincendo senza rivali sia i 1.500 metri (4'33"99) che i 5.000 (16'42"48). Per l'atleta gialloblu una performance di livello assoluto che la proietta a concentrarsi sui campionati italiani di Rovereto. I 100 metri regalano il titolo regionale a Martina Notarianni (Atletica Isernia) che copre la distanza in 13"65. Bene si comporta la sua compagna di squadra Gabriella Di Berardo che si laurea campionessa regionale negli 800 metri con 2'30"69. L'asta femminile premia Carolina Scarabelli, campionessa regionale con la misura di 2,40 metri. E' della Polisportiva Molise il titolo del lungo con i 4,17 metri di Irene Giuliano. Greta Fraraccio (Atletica Isernia) fa registrare 11,18 metri nel salto triplo.

Nella gara del peso da quattro chili, Daria Montariello (Atletica Isernia) lancia a 8,34 metri e si ripete nel giavellotto con la misura di 27,69 metri. A Federica Di Toro (Polisportiva Molise) il titolo nel lancio del martello con la misura di 35,84 metri. (ANSA).