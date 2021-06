Turismo: booking on line per catamarano Termoli-Tremiti

(ANSA) - TERMOLI, 01 GIU - Da Termoli si salperà alla volta delle Isole Tremiti (Foggia) con il catamarano veloce prenotatile on line. Domenica 6 giugno l'imbarcazione Zenit salperà per il primo viaggio inaugurale della stagione estiva alla volta del porticciolo di San Nicola, nell'arcipelago tremitese.

L'annuncio ufficiale, oggi, con una conferenza stampa in Comune da parte dell'assessore comunale al Turismo Michele Barile e l'imprenditore termolese Domenico Guidotti, titolare della società che gestisce l'imbarcazione. Un nuovo servizio, dunque, a sostegno di residenti e turisti che arriveranno in città per le proprie vacanze.

"Il software del booking on line è stato realizzato da un professionista di Termoli - ha dichiarato Guidotti -. E' molto semplice proprio per permettere di utilizzare anche il cellulare".

Per quanto riguarda le prenotazioni per l'estate 2021, Barile sottolinea:"ci sono già e sono tante. C'è quasi il sold-out per i periodi di punta e ci auguriamo che sia anche meglio della passata stagione. Le cose stanno andando per il verso giusto grazie ad una accelerazione della campagna vaccinale. E' chiaro che bisogna restare attenti. Qui a Termoli è già corsa alla tintarella grazie al bel tempo. In molti trascorrono la giornata in spiaggia". (ANSA).