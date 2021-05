Covid: Isernia riparte dalla cultura, primo evento musicale

(ANSA) - ISERNIA, 31 MAG - 'Il mio canto libero' è la kermesse musicale per aprire a Isernia l'era post-emergenza Covid ripartendo dalla cultura: si svolgerà all'Auditorium 'Unità d'Italia' il 19 giugno prossimo con la presenza di 350 persone in platea (a fronte di una capienza di 700 posti) e sarà trasmessa da tutte le emittenti locali. L'evento promosso da artisti molisani e patrocinato dal Comune è stato presentato in conferenza stampa dai direttori artistici: il pianista Simone Sala e il tenore Paolo Bartolucci e l'assessore comunale alla Cultura Eugenio Kniahynicki, in collegamento Skype da Milano la conduttrice dell'evento Mariolina Simone-La Mario di Radio Capital. "La tematica dell'evento - ha spiegato Paolo Bartolucci - è la storia della canzone tutta in una sera. Un excursus storico dalla nascita della canzone fino ai giorni nostri attraverso l'esibizione di artisti molisani di rilievo. La parte classica della manifestazione sarà affidata al soprano Antonella Inno, insieme a me e a Simone che ci accompagnerà al pianoforte.

Prevista poi l'esibizione della cantante Maura Sala, che ricorderà Mango come suo mentore. Sul palco salirà poi un sestetto guidato sa Simone Sala e Oreste Sbarra (co-organizzatore della manifestazione) per accompagnare la star della serata, Silvia Mezzanotte. A presentare l'evento sarà la bravissima Mariolina Simone. La canzone è il simbolo che gli italiani hanno tenuto alto durante il lockdown per poter stemperare le loro tensioni e ora noi, in qualche modo, glielo rendiamo in maniera professionale e professionistica attraverso uno spettacolo che penso e spero abbia il gradimento del pubblico". (ANSA).