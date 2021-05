Covid blocca secolare processione 'Misteri' di Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 MAG - Il Covid blocca per il secondo anno la secolare processione dei Misteri a Campobasso che si svolge come da tradizione nella ricorrenza del Corpus Domini.

Nonostante il nuovo 'stop', "in questo particolare momento - fanno sapere dall'Associazione 'Misteri e Tradizioni' - vogliamo entrare ancora di più in tutte le case, anche se solo virtualmente e far rivivere le emozioni che ogni anno trasmettono i nostri Ingegni". Per il secondo anno consecutivo, dunque, il giornale (La Domenica dei Misteri) sarà solo online e pubblicato sul sito ufficiale del Museo dei Misteri www.misterietradizioni.com e sulle pagine social del Museo (Facebook - Telegram - Twitter - Instagram); 30 pagine ricche di notizie, curiosità, ricordi, aneddoti e foto che si potranno scaricare e stampare. La copertina è stata realizzata da Luigi De Michele Griffo, mentre ai contenuti interni hanno contribuito diverse persone. (ANSA).