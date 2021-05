Studenti 'Majorana' Termoli al 'Talent Factor for Sevel'

(ANSA) - TERMOLI, 27 MAG - L'Istituto superiore "'Majorana" di Termoli con gli studenti degli indirizzi di Meccatronica, Elettronica e Informatica partecipa al progetto "Talent Factor for Sevel", il contest che vede coinvolti 180 studenti di 9 istituti tecnici abruzzesi e molisani, ideato da Sevel, impianto leader in Europa nella produzione di veicoli commerciali, insieme ad Adecco. I ragazzi, seguiti da docenti e tutor della Sevel, hanno realizzato una serie di progetti di industrializzazione a cui lavorano da febbraio. Saranno valutate le caratteristiche tecniche, ma anche l'originalità e la chiarezza nella presentazione. In palio un workshop nella Sevel Plant Academy e sessioni di coaching personalizzato organizzate da Phyd, la digital platform di The Adecco Group.

Lo scorso 28 aprile i ragazzi e i professori hanno preso parte da remoto alla giornata motivazionale "Pit stop… and go", organizzata da Adecco, nel corso della quale sono state fornite anche informazioni concrete in vista del contest finale.

Gli specialisti della Sevel, in qualità di tutor, hanno fornito supporto tecnico, ma anche stimoli motivazionali in vista dell'obiettivo finale: "I ragazzi sono incubatori di nuove idee, durante il percorso sono emerse soluzioni alternative interessanti e inaspettate" ha sottolineato Francesco Pomponio dell'azienda.

Un progetto che rappresenta un ponte tra azienda e scuola. E che testimonia anche la responsabilità e l'attenzione di Sevel nei confronti del territorio abruzzese e molisano, mettendo a disposizione il know how aziendale nell'ottica di superare il gap tra mondo della scuola e mondo del lavoro e anticipare i bisogni di competenze futuri. (ANSA).