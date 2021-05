Festival Ospitalità, Aast presenta il 'Tintilia Wine Club'

(ANSA) - TERMOLI, 27 MAG - Gli agriturismi del territorio fra Termoli, Larino, Montecilfone e San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, e il progetto del "Tintilia wine club" sono gli elementi salienti del Festival dell'Ospitalità 2021 organizzato dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo (Aast) di Termoli.

Unire i produttori locali di Tintilia, il vitigno autoctono del Molise, con i consumatori è tra gli obiettivi del club che intende promuovere in ambito nazionale e internazionale il vitigno.

Il progetto sarà presentato nel corso della tre giorni di press tour che vede la partecipazione di giornalisti di testate specializzate in turismo e food. Nell'occasione sarà presente un barman di Rimini, di origini molisane, che preparerà il "Tintilia cocktail" e il "Negroni tintiliato", ideati appositamente per la manifestazione. Nell'ambito dell'evento, che rientra nel programma della Regione Molise "Turismo è cultura", verranno consegnati premi a personalità del mondo del giornalismo. (ANSA).