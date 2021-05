Eolico: in Basso Molise, Consigli comunali dicono no

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 MAG - Si allarga in Molise la protesta contro la realizzazione di nuovi impianti eolici sulla costa. Dopo la mobilitazione di associazioni e istituzioni regionali nelle ultime ore hanno formalizzato il loro no anche i consigli comunali di Campomarino e Portocannone, i due centri della provincia di Campobasso direttamente interessati dal progetto del parco eolico che prevede l'attivazione di 5 pale eoliche alte 200 metri. I Consigli comunali hanno approvato all'unanimità due deliberati con i quali viene dato mandato ai sindaci di opporsi alla realizzazione. Nei documenti viene evidenziato come le nuove pale eoliche "comprometterebbero in modo irreversibile l'economia agricola e turistica del territorio". (ANSA).