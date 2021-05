Covid: riparte calcio giovanile a Campomarino

(ANSA) - CAMPOMARINO, 22 MAG - Riparte il calcio giovanile in Molise: per la prima volta la regione ha la sua Aerea di Sviluppo Territoriale (AST), una struttura del Settore Giovanile e Scolastico della Figc composta da uno staff organizzato e composto da diverse figure che, all'interno dei vari Centri Federali Territoriali, portano avanti un programma che ha lo scopo di creare una struttura capillare sul territorio attraverso un percorso tecnico, sportivo ed educativo. Il tutto attraverso la metodologia innovativa denominata "Evolution Programme", il Programma di Sviluppo Territoriale coordinato dal Settore Giovanile e Scolastico in collaborazione con Ferrero, attraverso il programma Kinder Joy of Moving.

Tra le società che fanno parte del progetto c'è la scuola calcio Adriatica Campomarino, selezionata dalla Figc e coinvolta nell'innovativo programma. Proprio a Campomarino si è svolto il primo intervento dei tecnici federali che, insieme allo staff dell'Adriatica, hanno proposto sul campo il nuovo approccio e la nuova metodologia rivolta a favorire la creazione di un ambiente in cui ogni calciatrice e ogni calciatore possa esprimersi al meglio. A dirigere le operazioni il Responsabile tecnico del progetto e Delegato all'attività di Base SGS Molise Massimiliano Di Gregorio, affiancato da 8 tecnici federali. Sono stati coinvolti 24 bambini dell'Adriatica Campomarino della categoria Primi Calci. Protagonisti indiscussi sono stati proprio i bambini in campo, che hanno vissuto una giornata all'insegna dello sport e del divertimento e che hanno intrapreso un percorso di crescita che proseguirà con i futuri incontri.

