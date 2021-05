Ospedale Vietri, inaugurato reparto post Covid

(ANSA) - LARINO, 21 MAG - E' già operativo con 10 pazienti ricoverati il reparto post-Covid al Vietri di Larino, inaugurato oggi dal Presidente della Regione Molise Donato Toma con il direttore generale Oreste Florenzano e il responsabile del Distretto sanitario Giovanni Giorgetta.

Una divisione di riabilitazione da 25 posti letto in cui sono in servizio 12 infermieri, 8 Oss, 2 fisiatri, 2 fisioterapisti, un cardiologo riabilitatore. E' presente una palestra polifunzionale per la riabilitazione l'impianto di O2 centralizzato.

Presente all'inaugurazione della reparto anche una rappresentanza sanitaria alla quale il Presidente Toma ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro svolto.

Davanti il Vietri di Larino si sono recati gli esponenti del Comitato Basso Molise per il Bene Comune dove si è tenuto un altro taglio del nastro da parte del Sindaco di Larino Giuseppe Puchetti che ha dichiarato di non essere stato invitato. Con lui anche il parroco che ha effettuato la benedizione.

"Ho saputo ieri di questa inaugurazione del nuovo reparto post Covid al Vietri e pensavo che, come istituzione, di essere invitato. Purtroppo non è avvenuto questo e sono dispiaciuto perchè le istituzioni vanno sempre rispettate a qualunque livello - ha dichiarato Puchetti -. Oggi ci tento molto a fare questa inaugurazione con chi si è battuto per il miglioramento di questa struttura e, quindi, con il comitato Basso Molise e il gruppo Art.32 che hanno sostenuto questa battaglia. L'apertura di questo reparto lo considero l'inizio di un rilancio dell'ospedale. Oggi per la prima volta dopo tanti anni c'è l'apertura di una divisione e non siamo qui per la chiusura di qualcosa. Questo ci fa piacere. Abbiamo costituito un tavolo tecnico-scientifico con cui stiamo lavorando, tutti insieme, per fare il bene di questa struttura e della Regione Molise. Questo è un patrimonio di tutta la Regione. La battaglia la continueremo". (ANSA).