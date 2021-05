In auto con la droga, arrestati padre e figlio

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 MAG - La Squadra mobile di Campobasso ha arrestato due uomini, padre e figlio, con l'accusa di detenzione e spaccio di droga. I due sono stati bloccati al termine di un inseguimento nella periferia del capoluogo dopo aver forzato con la loro auto un posto di blocco degli agenti.

Durante la corsa hanno lanciato dal finestrino un telefono cellulare e una bustina contenente circa 25 grammi di eroina, materiale recuperato dai poliziotti. Portati in Questura per l'identificazione sono risultati con precedenti per reati in materia di stupefacenti. A seguito della perquisizione domiciliare effettuata nella loro abitazione, gli agenti hanno rinvenuto materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente. L'autorità giudiziaria ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari. (ANSA).