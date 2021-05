Covid: Molise, mancano dosi, campagna vaccinale rallenta

(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 MAG - Domani 19 maggio in Molise verranno somministrate circa 600 dosi di vaccino anti Covid, un numero decisamente inferiore rispetto a quello dei giorni scorsi. Lo rende noto l'Azienda sanitaria regionale (Asrem) specificando che la diminuzione è riconducibile "all'attesa della fornitura settimanale di dosi effettuata dal livello centrale". L'arrivo della nuova fornitura, comunque, è prevista per domani. "Di conseguenza - è spiegato in una nota stampa - se i numeri e i tempi verranno rispettati, le squadre vaccinali potranno riprendere a pieno regime il loro lavoro già a partire dalla giornata di giovedì 20 maggio. L'auspicio - prosegue il documento - è che l'incremento in maniera stabile del numero di dosi inviate al Molise venga deciso il prima possibile, così da poter aumentare anche la quantità di somministrazioni nei confronti della popolazione da parte delle squadre vaccinali".

