Mare, in Molise approvato Piano sicurezza spiagge libere

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 MAG - La Giunta regionale del Molise ha approvato il 'Piano di sicurezza delle spiagge 2021'. Lo scopo del documento è definire, d'intesa con la Capitaneria di Porto e i Comuni costieri, le azioni da intraprendere per garantire la sicurezza delle spiagge libere al fine di consentire un uso sicuro da parte dei fruitori delle stesse, nel rispetto di quanto previsto nell'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto e nell'Ordinanza balneare della Regione Molise. Soggetti attuatori sono i Comuni di Termoli, Campomarino, Montenero di Bisaccia e Petacciato sui quali grava l'obbligo di provvedere alla pulizia e alla sicurezza nei tratti di spiagge libere di loro competenza. Nel documento il tema della sicurezza viene affrontato sotto diversi profili: da quello legato alla sicurezza della balneazione alla pulizia delle spiagge fino a quello legato all'emergenza sanitaria creatasi in conseguenza della diffusione del virus Covid-19, per individuare nelle spiagge libere misure di contrasto e contenimento alla diffusione dello stesso. (ANSA).