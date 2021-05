A Termoli mobilità sostenibile, ecco colonnine ricarica fast

(ANSA) - TERMOLI, 15 MAG - Attivate a Termoli quattro infrastrutture di ricarica fast. Si tratta di stazioni posizionate nelle principali zone di accesso alla città: via Olanda, piazza Sant'Antonio, via Corsica e via Rio Vivo.

L'iniziativa rientra nel protocollo d'intesa tra Enel X e l'amministrazione comunale. Termoli, dunque, sposa la mobilità sostenibile a zero emissioni. La città è stata inserita nel piano di sviluppo di Enel X, la business line globale del Gruppo Enel che offre soluzioni innovative a supporto della transizione energetica, per garantire una rete di ricarica per veicoli elettrici efficiente; rientra tra le città tappa del Giro d'Italia e del Giro E che diventano così portabandiera della mobilità green.

L'inaugurazione si è svolta in occasione dell'arrivo degli atleti a Termoli. Presente il sindaco di Termoli, nonché presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, con gli assessori al Turismo Michele Barile e ai Trasporti Vincenzo Ferrazzano.

"Altre colonnine di ricarica sono già pronte e saranno installate in altre zone della città. Si tratta di una iniziativa importante - dichiara Roberti - che permetterà alla città di stare al passo coi tempi. Avere a disposizione queste nuove colonnine di ricarica fast agevolerà utenti in possesso di auto elettriche. Incrementare la mobilità elettrica sarà uno step rilevante per consentire alle città di abbassare i livelli di smog attualmente registrati". (ANSA).