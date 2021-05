Consumi beni durevoli, Molise nel 2020 ha contenuto calo

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 MAG - Il Molise è la regione che nel 2020 ha contenuto maggiormente il calo dei consumi in beni durevoli, nonostante una flessione del 5,3% (media nazionale -10,3%). È quanto emerge dall'Osservatorio dei consumi Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia, che ha rilevato in regione una spesa complessiva di 282 milioni di euro, 16 in meno rispetto al 2019. A scontare gli effetti della pandemia sono stati soprattutto gli acquisti di auto nuove (-11,5% per 44 milioni di euro di spesa complessiva) e usate (-6,2% per 78 milioni di euro) oltre che di mobili (-11,4% per 73 milioni di euro). In controtendenza i motoveicoli (+5,7% per 6 milioni di euro) a fronte di un dato nazionale in calo del 6,9%. In linea con la tendenza italiana la voglia dei molisani di migliorare il proprio ambiente domestico nell'anno segnato dai lockdown e dal lavoro da remoto: la spesa per gli elettrodomestici è aumentata del 4,6% (27 milioni di euro) così come quella per TV e Hi-Fi (elettronica di consumo) a +3,3% per 12 milioni. Se l'Information technology è risultata in aumento del 34,9% (14 milioni di euro), il settore della telefonia ha visto i consumi assottigliarsi del 4,2% a 27 milioni di euro di spesa totale. "Il Molise - commenta Claudio Bardazzi, responsabile dell'Osservatorio Findomestic - ha tenuto anche dal punto di vista del reddito per abitante (-0,5%) che è diminuito meno sia rispetto al Mezzogiorno (-1,1%) che al resto del Paese (-1,8%). La spesa media familiare annua per beni durevoli è calata, tuttavia, del 6,7% rispetto al 2019, con una flessione più intensa registrata ad Isernia (-7,2%) rispetto a Campobasso (-6,4%). Anche in termini di spesa complessiva destinata all'acquisto di veicoli, mobili e tecnologia, la flessione è stata più marcata ad Isernia (-6,2%, 80 milioni di euro in totale) rispetto a Campobasso, che ha lasciato sul campo il 5% con una spesa totale di 202 milioni di euro". (ANSA).