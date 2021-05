Giro, Cotugno 'grande opportunità per Termoli e Molise'

(ANSA) - TERMOLI, 10 MAG - "E' una grande opportunità non solo per la città di Termoli, ma per la regione intera. Ci saranno quasi 150 Paesi collegati, una platea di quasi un miliardo di persone che conoscerà Termoli e il Molise". Così l'assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno, oggi, a Termoli per la conferenza stampa della presentazione del Giro d'Italia. Nel suo intervento Cotugno ha sottolineato l'importanza della manifestazione. "Un plauso va all'Amministrazione di Termoli per averla voluta fortemente questa manifestazione che vuole essere anche segnale di speranza per il nostro Molise" ha aggiunto.

"La Regione sta puntando molto sul turismo - ha concluso -.

Credo possa essere un grande volano di sviluppo non solo occupazionale, ma soprattutto per arrestare lo spopolamento delle nostre aree interne. E Termoli può essere il locomotore di questo nuovo sviluppo turistico regionale. Noi contiamo molto sulla sinergia tra istituzioni, territorio, amministrazioni locali e stakeholder". (ANSA).