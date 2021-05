Vaccini:Figliuolo,in 4-5 giorni da regioni target su over 80

(ANSA) - CAMPOBASSO, 06 MAG - "Confido che sugli over 80 tutte le regioni entro 4-5 giorni avranno raggiunto il target e anche sugli over 70 stiamo camminando molto bene". Così il generale Francesco Figliuolo, commissario per l'emergenza covid a Campobasso.

"Il piano è fatto in modo tale - spiega - che quando si arriva a un certo livello di percentuale di over 80, over 70, over 65, si passa alle prenotazioni successive perché altrimenti rischiamo di inceppare la macchina". (ANSA).