Vaccini: Figliuolo, in Molise lavoro di qualità

(ANSA) - CAMPOBASSO, 06 MAG - "Sono molto soddisfatto per il lavoro che si sta facendo in Molise e non solo perché in questa regione è stato raggiunto e mantenuto il target assegnato, che è di circa 2.500 vaccinazioni al giorno con potenzialità di oltre 3mila, ma soprattutto perché si fa un lavoro di qualità. Siamo in media sugli over 80, c'è grande attenzione per i fragili e un grande sforzo è stato fatto anche dalla Difesa che qui ha i suoi team ad operare". Così il commissario per l'emergenza Covid Francesco Figliuolo al termine della sua visita a Campobasso.

Sul centro vaccinale di Selva Piana ha aggiunto: "E' una struttura in grado di fare 300-400 somministrazioni al giorno.

Oggi sono state inoculate 350 dosi di Astrazeneca e solo 6 persone hanno rinunciato, questo per me è un dato molto importante". Figliuolo, arrivato a Campobasso poco dopo le 16.30 insieme al capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, si è prima recato a Palazzo Vitale, sede della Giunta regionale, per incontrare il presidente della Regione, Donato Toma, i prefetti di Campobasso e Isernia, Francesco Antonio Cappetta e Gabriella Faramonti, il sindaco del capoluogo, Roberto Gravina, il commissario ad acta, Flori Degrassi, e il direttore generale dell'Asrem, Oreste Florenzano. Subito dopo Figliuolo e Curcio si sono recati al centro vaccinale di Selva Piana dove hanno visitato la struttura e incontrato gli operatori sanitari ai quali hanno espresso il loro apprezzamento per il lavoro svolto.

Davanti al centro vaccinale Figliuolo ha anche trovato un gruppo di ex Alpini che lo ha salutato e la protesta del Comitato molisano dei familiari delle vittime del Covid. Questi ultimi hanno esposto alcuni striscioni con la scritta "Verità e dignità per le vittime del covid". Presenti anche alcuni no vax che hanno esposto lo striscione con la scritta: "Vaccini sperimentali, non siamo cavie". (ANSA).