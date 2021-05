Astrazeneca: Figliuolo, fare comunicazione efficace

(ANSA) - CAMPOBASSO, 06 MAG - "Il problema Astrazeneca non c'è qui in Molise, non c'è in Lombardia, non c'è in Veneto, in Toscana e in Emilia-Romagna, ma ci sono regioni che hanno quel problema". Così il generale Francesco Figliuolo a Campobasso rispondendo a una domanda sulle giacenze di Astrazeneca in alcune regioni.

"Bisogna fare una comunicazione efficace: guardiamo alla Gran Bretagna dove a oggi sono state più di 22 milioni le dosi inoculate e gli eventi collaterali gravi sono infinitamente piccoli. Se li paragoniamo agli eventi nefasti legati alla pandemia, specie sulle classi over 75 sono incommensurabili".

(ANSA).