Capitale italiana del libro: Campobasso tra le 6 finaliste

(ANSA) - CAMPOBASSO, 04 MAG - C'è attesa a Campobasso per conoscere quale sarà la 'Capitale italiana del libro'. Tra le sei finaliste, Ariano Irpino, Caltanisetta, Cesena, Pontremoli e Vibo Valentia, c'è infatti anche il capoluogo molisano.

Venerdì 7 maggio alle 11 si terrà la cerimonia di proclamazione della vincitrice del titolo che riceverà dal Ministero della Cultura, tramite il Centro per il libro e la lettura, un contributo di 500 mila euro per la realizzazione del progetto.

"Emozionati ma contenti e consapevoli - ha detto il sindaco, Roberto Gravina - di poter rappresentare con fiducia la nostra città, la nostra regione, ai suoi valori culturali in un palcoscenico nazionale che ci siamo guadagnati con la determinazione, l'impegno e il lavoro profuso con grande entusiasmo da parte dell'intera amministrazione e dall'assessore alla Cultura, Paola Felice, che ha coordinato il progetto di candidatura seguendo il lungo iter che ci ha condotto alla giornata della proclamazione finale". (ANSA).