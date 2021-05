Auto: per Dr quadrimestre record, +257% sul 2020

(ANSA) - CAMPOBASSO, 04 MAG - Nei primi quattro mesi dell'anno la molisana Dr Automoniles Group fa segnare incrementi da record: + 257,40% rispetto allo stesso periodo del 2020 e +113% rispetto al 2019. Un trend che proietta l'azienda verso un +100% a fine anno rispetto sia al 2019 che al 2020 quando si registrarono chiusure pressoché identiche. Il gruppo in una nota accenna anche agli effetti della prima ondata dell'emergenza sanitaria per il covid: "Premesso che non avrebbe alcun valore statistico il confronto tra aprile 2021 con quello 2020 (+ 3.973,33%), per via dei volumi registrati in pieno lockdown, in quella che è stata la fase 1 della pandemia, il confronto con aprile 2019 (+ 228,5%) è invece emblematico della crescita oramai costante di Dr Automobiles Groupe". Per quanto riguarda i modelli della casa automobilistica ad aprile è il brand Dr, con il 55% dei volumi, a guidare le vendite del gruppo (spiccano in particolare da Dr 5.0 e la Dr 3). Per quanto riguarda Evo si registra invece un boom di Evo 4 rispetto a Evo 5 e 6. Si tratta di vendite esclusivamente a privati - evidenzia l'azienda -: nel targato di Dr non figurano noleggi o flotte. (ANSA).