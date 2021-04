Unimol, Massimo Fabiani nominato in commissione ministeriale

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 APR - Massimo Fabiani, professore ordinario di Diritto della crisi e dell'insolvenza presso il Dipartimento giuridico dell'Università del Molise è stato chiamato a far parte della Commissione ministeriale per l'elaborazione di proposte di interventi sul Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha firmato il decreto che costituisce presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, una Commissione per elaborare proposte di interventi. È costituita da 18 componenti, tra docenti universitari dell'area del diritto provenienti da diversi atenei del territorio nazionale e alti rappresentanti della Magistratura, dei Ministero delle Finanze e Giustizia, Banca d'Italia e del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili. (ANSA).