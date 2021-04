Covid, in Molise salgono a 60 i Comuni senza casi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 APR - Salgono a 60 i comuni molisani covid free. Restano così 76 su 136 i centri della regione ancora interessati dal contagio. La mappa aggiornata comune per comune è stata diffusa oggi, come ogni lunedì, dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem). Così come la scorsa settimana solo Campobasso resta sopra quota 100 casi, nel dettaglio sono 139 (erano 133 lunedì scorso). Seguono poi Bojano (95 casi), Isernia (39), Termoli (36). Numeri più bassi in tutti gli altri comuni interessati. (ANSA).