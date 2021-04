Al via formazione per docenti su autismo con "Scuolaba"

(ANSA) - ISERNIA, 16 APR - Sono 81 i docenti della provincia di Isernia che hanno aderito al corso di formazione per l'autismo, in Molise, nell'ambito del progetto sperimentale "Scuolaba" ideato dall'associazione di Isernia "Una luce sul buio dell'autismo".

L'obiettivo è di portare, nelle aule degli istituti della provincia pentra, tecniche innovative di apprendimento e di inserimento dei bambini che soffrono di disturbi dello spettro autistico.

L'iniziativa ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Molise e si articolerà in due momenti: il primo teorico e il secondo tecnico-pratico con l'attivazione di uno sportello di sostegno psicologico per i familiari e personale scolastico. Previsti, inoltre, interventi sul campo da parte di terapisti specializzati nell'utilizzo delle tecniche "Aba".

Lunedì 19 aprile prenderà il via al corso di formazione on line, attraverso webinar, che si concluderà alla fine di novembre: 12 workshop tenuti da psicologi e psicoterapeuti esperti in Analisi Comportamentale Applicata ed in forza all'Istituto per la Ricerca la Formazione e l'Informazione sulle Disabilità (Irfid).

I docenti interessati sono numerosi a dimostrazione che le problematiche con cui convivono i bimbi affetti dai disturbi dello spettro autistico necessitano di un ampio approfondimento.

"Una luce sul buio dell'autismo", organizzazione di volontariato di Isernia, attento alla problematica, ha voluto divulgare i principi di "Scuolaba" attraverso il centro territoriale di supporto per la Provincia di Isernia e polo per l'inclusione.

