Covid: Toma, tra 10 giorni possiamo tornare gialli

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 APR - In Molise "abbiamo superato le 85mila prima dose e i 12mila guariti. Andando di questo passo tra due mesi potremmo raggiungere l'immunità di gregge". A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il governatore della regione Molise Donato Toma. Tra quanto crede che la sua regione possa tornare in zona gialla? "Io penso di diventare giallo tra dieci giorni". Quando vorrebbe far iniziare le riaperture in Molise?" Io da lunedì riaprirei già i ristoranti, all'aperto e al chiuso, se fosse per me. I rischi ci sono, certo, ma vanno controllati". (ANSA).