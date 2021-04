ANSA-IL PUNTO/COVID: Molise, 0.92 Rt medio a 14 giorni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 APR - Nelle ultime 24 ore in Molise si è registrato un decesso, 461 in totale dall'inizio dell'emergenza, 42 nuovi casi di positività, in diminuzione rispetto a ieri (59), a fronte di 482 tamponi refertati, ieri 705, 23 guariti. È quanto emerge dal report diffuso in serata dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem). Il totale degli attualmente positivi in regione è 660, 49 i ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale 'Cardarelli' di Campobasso, 4 in più rispetto a ieri, 11 in terapia intensiva (-1), un ricoverato nell'Area grigia dell'ospedale 'San Timoteo' di Termoli (-1), 2 quelli in terapia intensiva al 'Gemelli Molise' di Campobasso (invariato), nessuno in sub intensiva (invariato), 2 in terapia intensiva al 'Neuromed' di Pozzilli (invariato), uno in sub intensiva (invariato). Gli asintomatici a domicilio sono 582, 2.281 il totale dei soggetti in isolamento, 7.131 le visite domiciliari attualmente effettuate dalle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca). In Molise l'indice Rt medio a 14 giorni è 0.92. È quanto emerge dalla bozza del report sulla diffusione del Covid-19. Lo apprende l'ANSA dal presidente della Regione, Donato Toma. La scorsa settimana la media sui 14 giorni era 0.9. Il Molise è in zona arancione e, se i dati verranno confermati da Iss e Ministero della Salute nel report atteso domani, potrebbe essere inserito tra le regioni con un minor rischio di contagio. In Molise "abbiamo superato le 85mila prime dosi e i 12mila guariti. Andando di questo passo tra due mesi potremmo raggiungere l'immunità di gregge". A parlare, ospite di 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1, è il governatore del Molise, Donato Toma. Tra quanto crede che la sua regione possa tornare in zona gialla? "Io penso di diventare giallo tra dieci giorni".

Quando vorrebbe far iniziare le riaperture in Molise? "Io da lunedì riaprirei già i ristoranti, all'aperto e al chiuso, se fosse per me. I rischi ci sono, certo, ma vanno controllati".

