Unimol, da lunedì 12 'Open Week' per offerta formativa

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 APR - Dal 12 al 16 aprile torna l'Open Week Unimol, la settimana di orientamento sui social dell'Università del Molise con due novità nell'offerta formativa: il Corso di laurea magistrale in Ingegneria biomedica e quello triennale in Fisioterapia.

Docenti, laureati e testimonial presenteranno in video ognuno dei 36 corsi di laurea. Saranno illustrati i piani di studio, gli sbocchi professionali, i servizi offerti, gli accordi di collaborazione con università, istituzioni ed enti di ricerca esteri, i vantaggi e le politiche di diritto allo studio, le agevolazioni economiche, le borse di studio, le sedi, i poli didattici, i laboratori, le strutture e le residenze universitarie, le tante proposte di stage e tirocini. Il palinsesto vedrà ogni giorno, dalle 15.30, la presentazione dei corsi di laurea di uno o due Dipartimenti. Si potrà scegliere di 'percorrere' il percorso di studi di maggiore interesse, porre domande specifiche e anche prevedere e concordare successive riunioni 'live' con docenti tutor, presidenti dei corsi di studio, delegati all'orientamento, che saranno a disposizione per eventuali richieste e curiosità.

Lunedì 12 aprile si parte con il Dipartimento di Bioscienze e Territorio, con i corsi di Biologia, Informatica e Sicurezza dei sistemi software, Ingegneria e Turismo. ). (ANSA).