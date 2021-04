Maltempo: neve a Campobasso e temperature in picchiata

(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 APR - Temperatura in picchiata e fiocchi di neve a Campobasso. Il maltempo, anticipato ieri dalla Protezione civile del Molise con una allerta 'gialla', ha interessato il capoluogo di regione nelle ultime ore. Non si sono comunque registrati disagi al traffico. Le condizioni meteo per domani 8 aprile, si legge nel bollettino meteo della Protezione civile, sono in miglioramento. Previsto cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento, venti moderati nord occidentali e mare mosso. (ANSA).