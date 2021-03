Monetine in vasche, con ricavato acquistata una betulla

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 MAR - Le vasche di Piazza Municipio e Villa Flora di Campobasso, anche se chiaramente in tono decisamente minore, come quella più conosciuta e blasonata di Fontana di Trevi a Roma. A unirle in questo caso, l'iniziativa avviata tempo fa con il lancio di monetine da parte di residenti e turisti. "Come promesso, con le somme raccolte - ha fatto sapere l'assessore comunale al Verde pubblico, Simone Cretella - è stata acquistata e messa a dimora una bellissima Betulla presso il parco XXV novembre di via Monsignor Bologna. Chi ha gettato una monetina esprimendo il desiderio di una città più verde e più bella - ha aggiunto - è stato di sicuro accontentato. Per vincite alla lotteria, viaggi da sogno, macchinoni fuoriserie, scudetti, Champions League - ha simpaticamente ironizzato - bisogna aspettare ancora un po', ci stiamo organizzando. Per ora accontentiamoci dell'albero, almeno quello è sicuro, e fa bene a tutti". (ANSA).