Covid: Toma, bene Draghi su operatori sanitari non vaccinati

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 MAR - "Sono pienamente d'accordo.

Purtroppo chi fa l'operatore sanitario, se non vaccinato, potrebbe, suo malgrado, essere veicolo di infezione. Troppo rischioso non proteggere pazienti ed operatori". Così, interpellato dall'ANSA, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, su quanto detto oggi dal premier Mario Draghi in conferenza stampa in merito agli operatori sanitari non vaccinati. (ANSA).