Dissesto idrogeologico, al Molise 3,4 milioni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 GEN - Dissesto idrogeologico: al Molise quasi 3,4 milioni di euro per interventi in cinque Comuni: Castelverrino, Pietracupa, Carovilli, Pesche e Poggio Sannita. Lo rende noto il parlamentare Antonio Federico (M5s).

"Si tratta - ha spiegato - di progetti finanziati dal ministero dell'Ambiente, immediatamente esecutivi e cantierabili". Nello specifico, 228 mila euro sono stati destinati al Comune di Castelverrino per lavori di consolidamento a ridosso del centro abitato; 210 mila euro a Pietracupa per la messa in sicurezza del territorio comunale; 700 mila a Carovilli per la messa in sicurezza del costone roccioso di Monte Ferrante; 1,8 milioni a Pesche per la sistemazione geotermica del costone roccioso retrostante l'abitato alto del comune; 450 mila euro sono stati destinati a Poggio Sannita per interventi sul costone roccioso sovrastante via Santa Lucia oltre che per arginare la caduta massi. (ANSA).