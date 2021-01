Covid, Campobasso, contributi a famiglie in difficoltà

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 GEN - Da lunedì 18 gennaio i nuclei familiari residenti a Campobasso colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza Covid-19 e con valore Isee familiare non superiore a 10 mila euro, potranno presentare richiesta per beneficiare di contributi economici per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, rispondendo all'avviso pubblico pubblicato dal Comune. Per informazioni e presentazione della domanda online si può consultare il sito dell'Ambito territoriale sociale (Ats) ambitosocialecb.it. Verrà data priorità alle famiglie non precedentemente o attualmente assegnatarie di misure di sostegno pubblico, quali: reddito di cittadinanza, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno sociale previste a livello locale o regionale. (ANSA).