Trasporti: sindacati, Atm disattende accordi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 09 GEN - Nonostante l'impegno preso nell'ultima riunione alla Prefettura di Campobasso, l'Azienda trasporti molisana (Atm) non paga ancora le 13esime mensilità "mettendo a dura prova la tenuta dei bilanci famigliari dei propri dipendenti". Così in una nota stampa congiunta i sindacati di categoria di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. "Ad oggi - osservano le parti sociali - sono ancora diverse decine i lavoratori Atm che aspettano". "Siamo convinti di non enfatizzare sostenendo che questo stato di cose sia oramai insopportabile e rappresenti una grave offesa alle intelligenze e alla dignità dei lavoratori, degli utenti e di chi li rappresenta. Pur consapevoli di far parte di questa 'novella dello stento', una questione che non si risolve mai - termina la nota - rivolgiamo un accorato appello a chi ha le leve per porre fine a una storia che i molisani non meritano". (ANSA).