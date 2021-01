Premio 'Donne molisane al timone' alle merlettaie di Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 09 GEN - Il Comitato tecnico-scientifico ha assegnato il premio "Donne molisane al timone" all'Arte del Tombolo di Isernia, per la sezione "Eccellenze molisane" (prima edizione 2021). Lo ha reso noto il sindaco, Giacomo d'Apollonio, dopo la comunicazione della consigliera di Parità Giuditta Lembo che ha istituito il Comitato con il patrocinio della Provincia di Isernia e di Europe Direct Molise. Il premio sarà ritirato virtualmente durante una cerimonia che si svolgerà online il prossimo 16 gennaio. "Ringrazio la Consigliera di Parità, Giuditta Lembo, e il Comitato tecnico scientifico - ha dichiarato d'Apollonio - per l'attribuzione d'un riconoscimento che inorgoglisce le donne isernine e l'intera città, ma in particolar modo rende fiere le nostre merlettaie che tengono viva una tradizione plurisecolare. L'amministrazione comunale - ha aggiunto il sindaco - da tempo agisce per la valorizzazione del merletto a tombolo isernino. Nel maggio 2019, inoltre, io e l'assessore Eugenio Kniahynicki, insieme ad amministratori di altre 25 città, abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa per la costituzione della 'Rete per la salvaguardia del saper fare l'arte del Merletto italiano', che ha tra le sue finalità anche la candidatura a bene immateriale dell'umanità Unesco". (ANSA).