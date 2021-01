Covid: 3 casi tra agenti carcere di Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 GEN - Tre agenti della Polizia penitenziaria del carcere di Campobasso sono risultati positivi al Covid-19. Lo riferisce, interpellato dall'ANSA, il dott.

Pasquale Del Greco, responsabile sanitario della struttura. Il primo caso, ha fatto sapere, risale al 27 dicembre, per gli altri due, ha detto "ne sono venuto a conoscenza - lo scorso 5 gennaio". Ricostruita la catena dei contatti più stretti tra il personale, "oggi ho effettuato i primi 30 tamponi molecolari e sono in attesa dei risultati". Da una prima ricostruzione i due agenti recentemente contagiati, la sera del 31 dicembre hanno cenato nella mensa insieme ad altri colleghi. Per questo motivo lo screening ha interessato più persone. (ANSA).