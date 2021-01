Scuola: Toma (Molise), su riapertura deciderò in serata

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 GEN - L'orientamento della Regione sarà "restrittivo e prudenziale". Così, interpellato dall'ANSA, il governatore del Molise, Donato Toma, sull'ipotesi di slittamento della riapertura delle scuole superiori - in presenza al 50% - al prossimo 11 gennaio. Il vertice di Palazzo Vitale, dunque, non si è sbilanciato e non ha anticipato la decisione, ma poi ha aggiunto: "Uscirà una ordinanza in serata - ha aggiunto - la gente ha bisogno di certezze e programmi".

