Scuola: Primiani(M5s), prorogare riapertura e potenziare Tpl

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 GEN - "La proroga sulla riapertura delle scuole in presenza (al 50%) permette alla Regione Molise qualche giorno di tempo per organizzare il servizio di trasporto che allo stato attuale presenta diverse carenze". Lo afferma il consigliere regionale del M5s, Angelo Primiani, evidenziando che "solo ieri, si è chiusa la manifestazione di interesse per acquisire la disponibilità delle ditte di Noleggio con conducente (Ncc) a fornire ulteriori mezzi. In questo contesto tuttavia ci sono aspetti che meritano di essere chiariti e meglio disciplinati per evitare pericolosi disservizi".

L'esponente della minoranza ricorda inoltre che "i Prefetti di Campobasso e Isernia hanno recentemente redatto documenti operativi sulle prescrizioni fondamentali per la ripresa delle attività didattiche in presenza. In particolare - spiega - è stato previsto un incremento dei mezzi di trasporto pubblico da parte della Regione, chiamata a garantire autobus aggiuntivi per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano. Ciò significa un numero aggiuntivo di corse rispetto a quello attuale.

Fondamentale sarà anche l'intesa con i sindaci di Campobasso, Termoli e Isernia, che provvederanno a realizzare ulteriori fermate, nei pressi dei plessi scolastici, al fine di decongestionare l'affluenza dei mezzi presso i rispettivi terminal. Bisogna innanzitutto garantire ai ragazzi il rientro a scuola in sicurezza, ma ciò ha una molteplice valenza significativa. Potenziare il servizio Tpl con il supporto degli Ncc - aggiunge - aiuterebbe in prima istanza a contenere i contagi, e dall'altra consentirebbe ai lavoratori del settore una 'boccata d'ossigeno', con la possibilità di tornare a lavorare in un periodo che per la categoria ha rappresentato un colpo durissimo". (ANSA).