Scuola: Alberghiero Termoli presenta nuovo corso di studi

(ANSA) - TERMOLI, 05 GEN - All'istituto alberghiero "Federico II di Svevia" di Termoli un nuovo indirizzo di studi. Si tratta di un percorso di studio innovativo denominato:"Gestione delle acque e risanamento ambientale". E' stato presentato in conferenza stampa questa mattina dalla dirigente della scuola superiore professionale Maria Concetta Chimisso insieme ai docenti dell'Istituto.

L'indirizzo scientifico va a completare l'offerta formativa del territorio e rappresenta, fino a questo momento, l'unico corso di questo tipo in Molise, con una proposta innovativa che si inserisce nel percorso di riforma degli Istituti professionali.

La "Gestione delle acque e risanamento ambientale" si caratterizza per la conoscenza dei processi e degli impianti e per l'acquisizione delle tecniche di intervento operativo per la tutela del territorio, con particolare riferimento alla gestione delle risorse idriche ed ambientali ed ha competenze multidisciplinari di base nella gestione delle acque, delle reti idriche e fognarie, degli impianti e nelle attività di risanamento.

"Ha degli sbocchi futuri totalmente nuovi - spiega la dirigente Chimisso -. E' un indirizzo che forma professionisti nell'ambito dello sviluppo sostenibile, del risanamento ambientale e della gestione delle acque in tanti contesti non solo quello comunale.

Quest'area di studio vede materie nuove come le scienze integrate, laboratori tecnologici con esercitazioni e laboratorio di microbiologia, materie che abbracciano l'area scientifica. Non sono a nostro avviso discipline scisse dall'alimentazione ma tutto è in sinergia". (ANSA).