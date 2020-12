Volontariato in Burundi dopo morte figlio, coppia premiata

(ANSA) - ISERNIA, 29 DIC - Il presidente della Repubblica ha insignito dell'onorificenza di Commendatori dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana una coppia di coniugi di Isernia: Immacolata (detta Titina) Petrosino e Ugo Martino, "Per l'opera di solidarietà offerta, in ambito internazionale, a favore della promozione dei diritti di base assistenziali e sanitari". Entrambi 73enne, nel 2005 persero il figlio Francesco nel disastro ferroviario di Roccasecca (Frosinone) e nel 2007, dopo l'incontro con Padre Leòn Sirabahenda, hanno fondato l'Associazione 'Oltre la Vita Onlus' che finanzia progetti in favore delle popolazioni del Burundi.

"E' un riconoscimento per il lavoro dell'Associazione - ha detto all'ANSA Titina Petrosino - grazie alla quale siamo riusciti a costruire una scuola, un orfanotrofio, un centro per disabili, un piccolo ospedale e un dispensario. Ma tanto altro riusciremo a fare, infatti, entro la fine di gennaio sarà aperto un nuovo dispensario in Burundi". Per le restrizioni dovute alla pandemia, Titina e Ugo non potranno recarsi in Africa, l'ultima visita risale a ottobre scorso. In merito all'onorificenza ha detto: "La dedichiamo a nostro figlio, in suo nome abbiamo fondato anche l'Associazione. La notizia ci è stata comunica ieri ed è arrivata due giorni prima del 15 anniversario della morte di Francesco. Come sempre dietro tutto quello che facciamo o riceviamo c'è lui". L'incidente ferroviario avvenne il 20 dicembre e Francesco morì in ospedale 10 giorni dopo, il 30 dicembre, aveva 25 anni. Perse la vita anche un altro molisano: Mario Vallillo, 49enne originario di Campobasso. Quanto all'inchiesta giudiziaria e il processo, Titina ha detto: "Non ci siamo interessati. Non credo nella giustizia umana che per tante mamme, che come me hanno perso i figli, ha aperto vicende che si sono risolte senza nessun colpevole. Noi abbiamo voluto impiegare le nostre energie in opere di bene". (ANSA).