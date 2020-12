Marittimi in Cina:sindaco Crotone,rientro notizia bellissima

(ANSA) - CROTONE, 29 DIC - È stata salutata da un applauso della giunta comunale la notizia, diffusa dal ministro degli esteri Di Maio e appresa durante la conferenza stampa di fine anno, del rientro in Italia dei sette marittimi italiani bloccati da giugno in Cina sulle navi, Lembo e Mba, a causa della pandemia da Covid-19. Dell'equipaggio, infatti, fa parte anche Michele Cardamone, marittimo crotonese di 22 anni.

Nei giorni scorsi il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, insieme ai colleghi dei comuni d residenza degli altri marittimi, aveva lanciato un appello per risolvere la situazione: "Notizia bellissima - ha detto il sindaco Voce - che un po' ci aspettavamo perché avevamo messo in moto con altri sindaci l'iniziativa per chiedere di sbloccare la situazione.

Sono davvero emozionato. Speriamo di averlo presto a Crotone e di poterlo ricevere qui al comune". (ANSA).